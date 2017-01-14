Почетный гость Гайдаровского форума - байкер Хирург

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал о парке "Патриот" в Севастополе в ходе Гайдаровского форума.
Выступая на экспертной сессии, посвященной менеджменту туристических кластеров, он отметил, что парк "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город"...
Он также сообщил, что Минобороны станет соинвестором проекта...
В свою очередь, заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков отметил, "этот проект - гигантский неизмеримый потенциал для развития туризма и патриотизма". "Это одно из таких мест, которое заражает своей энергией. Если говорить об этом проекте, то это одна из мощнейших наших перспектив", - уверен замглавы ведомства.
ОТСЮДА
Экспертами Гайдаровского форума также являются председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов, заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, СЕО группы компаний Unilever Пол Полман, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и министр финансов РФ Антон Силуанов.
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